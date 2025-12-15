Rapporto Agenas, Villa Serena tra le strutture sanitarie italiane con livelli di qualità più elevati nelle aree valutate

L’edizione 2025 del Piano Nazionale Esiti (PNE) diffusa da Agenas in questi giorni, riferita ai dati di attività 2024, conferma la casa di cura Villa Serena di Città Sant'Angelo tra le migliori strutture sanitarie italiane, presentando livelli di qualità classificati come “alto” o “molto alto” in tutte le aree valutate. Il sistema adottato da Agenas utilizza come metodo di analisi della qualità ospedaliera uno strumento molto sofisticato che uniforma il confronto tra contesti clinici differenti.

Ogni struttura sanitaria è valutata in base al livello di aderenza agli standard di qualità secondo la seguente classificazione: molto alto, alto, medio, basso, molto basso. Dall’analisi effettuata emerge che la casa di cura Villa Serena è stata valutata su cinque aree: quattro hanno conseguito il livello “molto alto” e una il livello “alto”. Un risultato che colloca Villa Serena tra le prime 24 strutture sanitarie italiane. Inoltre Agenas ha inserito Villa Serena nell’elenco delle strutture ulteriormente migliorate rispetto all’anno precedente.

«I risultati del PNE 2025 confermano la solidità del percorso di qualità intrapreso da Villa Serena», dichiara la direzione della struttura. «Essere valutati con livelli alti o molto alti in tutte le aree considerate rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto quotidianamente dai nostri professionisti».