Babbo Natale carabiniere in ospedale, il 17 dicembre la 23ª edizione a Pescara con Adricesta

Si svolgerà mercoledì 17 dicembre la 23ª edizione di “Babbo Natale carabiniere in Ospedale”, iniziativa promossa da ADRICESTA all’ospedale civile di Pescara. L’incontro è fissato alle ore 10 nella sede dell’associazione, situata nell’atrio Degenti–Accettazione. Dopo le foto di rito, la delegazione si sposterà nei reparti pediatrici per la consegna dei doni ai piccoli pazienti ricoverati da Babbo Natale.

All’evento prenderanno parte i militari dell’Arma dei Carabinieri, i volontari ADRICESTA e le mascotte dei cartoni animati della GADOO di Stefano Giansante. Le visite interesseranno il Day Hospital oncoematologico pediatrico, i reparti di chirurgia pediatrica e oncologica, pediatria ed ematologia pediatrica, con l’obiettivo di offrire momenti di serenità ai bambini che trascorreranno le festività natalizie in ospedale.

All'appuntamento parteciperanno il generale di brigata Gianluca Feroce, comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, il comandante provinciale dei Carabinieri di Pescara, colonnello Stefano Ranalletta, il direttore generale dell'ASL di Pescara, Vero Michitelli, il prefetto vicario Marisa Amabile e il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Ad accoglierli ci sarà la presidente di ADRICESTA, Carla Panzino.

L’iniziativa è un'occasione per sostenere e diffondere i progetti portati avanti da ADRICESTA a favore dell’assistenza pediatrica e rappresenta da oltre vent’anni un appuntamento consolidato nelle attività di accoglienza dei reparti pediatrici, nato per rafforzare il clima di vicinanza e attenzione nei confronti dei piccoli degenti e delle loro famiglie. Nel periodo natalizio, la collaborazione tra ADRICESTA e l’Arma dei Carabinieri assume un valore simbolico particolare, rinnovando l’immagine del Babbo Natale in ospedale e contribuendo a rendere più lieve la permanenza dei bambini ricoverati.