La Polizia controlla unâ€™auto sospetta: trovata una pistola scacciacani priva del tappo rosso

La Polizia di Pescara, ha controllato unâ€™auto sospetta: allâ€™interno Ã¨ stata rinvenuta una pistola scacciacani priva del tappo rosso. Il controllo si Ã¨ quindi concluso con la denuncia di un uomo di 29 anni, per porto di oggetti atti a offendere.

Nello specifico, nel corso del servizio, poco dopo la mezzanotte, nellâ€™area di sosta di un distributore di carburanti lungo la Tiburtina, gli agenti hanno notato unâ€™auto sospetta e hanno deciso di controllarla; a bordo veniva riscontrata la presenza di due persone, tra cui quella del 29enne, che si trovava alla guida della vettura che poi Ã¨ risultata essere intestata a un'altra persona.

A seguito delle perquisizioni personale e veicolare, allâ€™interno del mezzo, occultata sotto il sedile del conducente, Ã¨ stata trovata una pistola scacciacani priva di tappo rosso. I poliziotti hanno quindi denunciato lâ€™uomo e sottoposto a sequestro lâ€™arma.