Pattinodromo di Pescara, al via i lavori di rifacimento della pista

Il Pattinodromo Indoor “Ex Gesuiti”di Pescara rafforzerà il suo ruolo di struttura di riferimento del pattinaggio in ambito nazionale grazie all’accordo annunciato questa mattina presso la Sala Giunta del Comune, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei lavori di rifacimento dell’impianto adriatico. La pista ospiterà, anche quest’anno, come per le recenti edizioni, il Campionato Italiano Indoor Corsa 2026, in programma per il mese di febbraio. Fiore all’occhiello della città e della regione, il pattinodromo “Ex Gesuiti” si rifà il look. Un intervento che inizierà nelle prossime settimane e non riguarderà solo la parte estetica, ma andrà a migliorare sensibilmente l’aspetto tecnico della pista, a tutto vantaggio dello spettacolo e della performance degli atleti.

I lavori sono frutto di un accordo di sponsorizzazione tecnica a tre, che vede protagonisti Comune di Pescara, Skate Italia e il partner storico della stessa Federazione Sport Rotellistici, la Vesmaco che realizzerà i lavori di rifacimento della pista.

Gli interventi di resinatura, riguarderanno sia l’anello per le competizioni corsa, che la pista interna, attraverso la pulizia e carteggiatura della superficie e successiva applicazione del ciclo/sistema resinoso specifico per l’anello (pattinaggio corsa) e per la parte interna (pattinaggio artistico - hockey su pista - inline freestyle). Il sistema è omologato World Skate (classe 1), per lo svolgimento di manifestazioni rotellistiche a livello mondiale. Nello specifico nell’intervento verrà impiegato il Durflex 101 Sp Roller Professional, per la parte dell’anello e lo stesso prodotto per la pista piana e le lunette, con aggiunta di finitura Durflex PL /M Roller Finish Neutro, ideale per il pattinaggio Artistico.

Alla conferenza stampa di questa mattina hanno partecipato, tra gli altri, il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, il Presidente Skate Italia e World Skate, Sabatino Aracu, l’Assessore allo sport del Comune di Pescara, Patrizia Martelli, il titolare della Vesmaco, Claudia Cacciani.

Sabatino Aracu: Territorio polo di eccellenza nazionale per gli sport rotellistici

“Il rifacimento della pista di Pescara contribuisce a rafforzare l’impiantistica di un territorio che rappresenta un polo di eccellenza nazionale per gli sport rotellistici - ha sottolineato Sabatino Aracu, Presidente Skate Italia e World Skate - I Campionati italiani Indoor di pattinaggio Corsa che si terranno a febbraio nel pattinodromo sono il miglior banco di prova. Si tratta di un’operazione modello, costruita intorno ad una stretta sinergia che ha visto protagonisti, insieme alla Federazione Skate Italia, l’Amministrazione della Città di Pescara e il nostro partner tecnico Vesmaco, ai quali va il mio ringraziamento per la preziosa collaborazione ed il solido sostegno”.

Sindaco Masci: Operazione congiunta tra Comune, Federazione e Vesmaco per nuovi spazi cittadini

“Sono importantissimi i lavori di rifacimento della pista di pattinaggio del Pattinodromo di Pescara, che saranno realizzati ad anno nuovo - Ha detto il sindaco di Pescara, Carlo Masci - L’intervento ci consentirà di migliorare in maniera significativa la funzionalità e la sicurezza dell’impianto. Desidero ringraziare la Federazione per aver reso possibile questo intervento, che va a riqualificare una struttura storica e fiore all’occhiello della nostra città. L’amministrazione sta investendo con continuità e determinazione nella riqualificazione degli impianti sportivi cittadini, con l’obiettivo di garantire spazi sempre più moderni, adeguati e accessibili agli atleti, alle società sportive e ai cittadini: questa operazione congiunta, Comune-Federazione-Vesmaco, ne è l’ennesima concreta dimostrazione”.

Assessore Martelli: sport rotellistici assoluto traino per città e regione

“I lavori che verranno effettuati per il rifacimento della pista di pattinaggio rappresentano un intervento strategico per il Pattinodromo di Pescara e per l’intero movimento sportivo cittadino - ha sottolineato l’assessore allo sport del Comune di Pescara, Patrizia Martelli - Ringrazio la Federazione Skate Italia per la disponibilità e per l’impegno concreto nel rendere possibile questo importante intervento, che consentirà di elevare ulteriormente la qualità dell’impianto. Pescara punta con decisione sugli appuntamenti sportivi e, in questo contesto, il mondo degli sport rotellistici svolge un ruolo di assoluto traino, anche alla luce dei numerosi eventi di rilievo regionale, nazionale e mondiale che ogni anno vengono ospitati al pattinodromo. Investire su strutture moderne e funzionali significa rafforzare la vocazione della città al turismo sportivo: interventi come questo permetteranno di organizzare un numero sempre maggiore di manifestazioni, con ricadute positive in termini di presenze, indotto economico e promozione del territorio”.

Claudia Cacciani: Vesmaco sempre vicina al mondo del pattinaggio e agli atleti

“Vesmaco, leader mondiale nella produzione e applicazione di sistemi resinosi per piste di pattinaggio, in qualità di partner ufficiale di Skate Italia ha messo a disposizione la propria esperienza e professionalità per valorizzare la pavimentazione dell’anello corsa e rettangolo interno del pattinodromo ex gesuiti, una delle poche strutture indoor che ci sono in Italia - ha rimarcato la titolare della Vesmaco Claudia Cacciani - Questo, sempre al fine di supportare il mondo del pattinaggio e consentire ai pattinatori di esprimersi al meglio delle proprie capacità su una superficie altamente performante e sicura”.