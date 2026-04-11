Giornata nazionale di prevenzione Shaken Baby Syndrome o sindrome del bambino scosso

Domenica 12 aprile alle ore 16, nella sala consiliare del Comune, si terrÃ lâ€™incontro dedicato alla Shaken Baby Syndrome, o Sindrome del bambino scosso, in occasione della giornata nazionale di prevenzione. Lâ€™iniziativa promossa dalla SIMEUP vedrÃ la partecipazione di medici, infermieri e referenti sanitari impegnati nellâ€™informazione e nella sensibilizzazione su una forma di maltrattamento infantile grave ma spesso inconsapevole e prevenibile. L'incontro di Pescara, di cui Ã¨ testimonial l'attore Fabio Fulco, Ã¨ patrocinato dal Comune e dalla ASL di Pescara e, per il terzo anno consecutivo, vede l'adesione dell'Associazione Adricesta Onlus.

Lâ€™appuntamento rientra nelle Giornate nazionali di informazione e prevenzione della Sindrome del bambino scosso promosse in tutta Italia dalla SIMEUP, SocietÃ italiana di medicina di emergenza e urgenza pediatrica, contro il maltrattamento infantile. Lâ€™obiettivo Ã¨ informare sui pericoli della sindrome e sulle modalitÃ di prevenzione. La Shaken Baby Syndrome Ã¨ infatti una grave forma di trauma cerebrale che deriva dallo scuotimento violento di un neonato, spesso come reazione al pianto inconsolabile, con possibili danni e conseguenze rilevanti.

Lâ€™incontro, coordinato dalla dottoressa Rita Greco, vice presidente regionale SIMEUP Abruzzo, vedrÃ i saluti istituzionali delle AutoritÃ e, del dott. Stefano Tumini, direttore U.O.C. Pediatria Pescara, e del dottor Maurizio Rosati, direttore Dipartimento Materno-Infantile Pescara. Previsti anche i saluti delle associazioni con la dottoressa Carla Panzino e la partecipazione del testimonial Fabio Fulco. Modera la dottoressa M. Ceccagnoli.

Interverranno:

la dott.ssa Rita Greco;

la dott ssa Alessandra Scaparrotta, segretario regionale SIMEUP Abruzzo:

la dott. ssa Fausta Fellegara, ispettore superiore Polizia giudiziaria del Gruppo Antiviolenza;

la dott.ssa Domenica Sangiorgio, psicologa clinica e dinamica;

la dott.ssa Teresa Rosato, membro SIMEUP Pescara;

la dott.ssa Alessia Sagazio, responsabile infermieristica SIMEUP Abruzzo.

Gli interventi affronteranno informazioni e obiettivi della SIMEUP, cosâ€™Ã¨ la Shaken Baby Syndrome, la dimensione del fenomeno e le cause scatenanti, segni e sintomi, possibili danni e conseguenze, lâ€™estensione del fenomeno, il punto di vista psicologico, il trauma cranico e toracico in etÃ pediatrica e il punto di vista infermieristico. Medici, infermieri e volontari sono presenti in oltre 150 cittÃ di 20 regioni con punti informativi dedicati, mentre Adricesta sostiene da anni le iniziative della SIMEUP nella provincia di Pescara. Lâ€™iniziativa Ã¨ rivolta in particolare ai neo genitori e a tutte le persone che si dedicano alla cura dei piÃ¹ piccoli, con lâ€™obiettivo di diffondere una corretta informazione e prevenire comportamenti rischiosi.