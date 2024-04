Da anni non viene pulita l'area tra via Lago Isoletta e Strada della Bonifica

Sporcizia e rifiuti di ogni tipo lungo il bordo della rotatoria che si trova alla confluenza tra via Lago Isoletta e Strada della Bonifica. Come ci segnala l'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova Antonio Taraborrelli, questa area da diverso tempo non viene pulita e, di conseguenza, si è trasformata a tutti gli effetti in una vera e propria discarica.

“Sono anni che la situazione è così”, dice Taraborrelli a PescaraNews.net. “Lì ormai c'è di tutto, tra pezzi di ferro, immondizia, erba alta e materiale di risulta di un cantiere. Nonostante le proteste e le numerose segnalazioni siamo costretti a vedere ancora questa schifezza, è la solita vergogna”, conclude sconsolato l'ex consigliere di circoscrizione, che chiede un intervento celere e risolutivo da parte di chi di dovere.