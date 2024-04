Anche tanti pescaresi a Sulmona per la Madonna che scappa in piazza

Anche tanti pescaresi erano stamane a Sulmona, in occasione della Santa Pasqua, per assistere al rito secolare della Madonna che scappa in piazza (foto Tecla Pisco per Oneshootlive), la cui organizzazione è affidata alla confraternita di Santa Maria di Loreto. Tradizione rispettata, e ripetuta, con successo anche per il 2024: si sono infatti registrate presenze importanti in una piazza Garibaldi gremita di gente, tanto che le prime stime parlano di 10.000 persone. Non a caso, la fila di automobili iniziava già dall'uscita autostradale di Pratola Peligna-Sulmona, ben prima di arrivare al casello.

A differenza della scorsa edizione, quando uno dei lauretani cadde durante la corsa (fortunatamente senza riportare conseguenze né per la sua incolumità né per quella degli altri confratelli), quest'anno è filato tutto liscio, e la statua che raffigura Maria, dopo la caduta del manto nero che scopre quello verde sottostante, ha potuto compiere serenamente tutto il proprio tragitto per arrivare infine al cospetto del figlio Gesù, ormai risorto. Ricordiamo che a Spoltore si tiene una manifestazione simile, “La Madonna che corre”, anche se quella della Valle Peligna vanta una storia decisamente diversa.

Oltre, ovviamente, al vescovo di Sulmona-Valva, Michele Fusco, e al sindaco del capoluogo ovidiano, Gianfranco Di Piero, oggi hanno altresì partecipato alla rappresentazione la senatrice M5S Gabriella Di Girolamo e il governatore Marco Marsilio. Quest'ultimo ha parlato di una “suggestiva tradizione religiosa che da sempre evoca un profondo senso di devozione e mistero”. La Madonna che scappa in piazza, evidenzia Marsilio, “ogni anno attrae migliaia di fedeli e coinvolge la comunità intera in un momento di unione e intensa spiritualità”.

Il consigliere comunale Angelo D'Aloisio, da sempre molto attento allo sviluppo delle potenzialità turistiche di Sulmona, esprime soddisfazione per la riuscita dell'evento, rimarcando che “anche durante la processione del venerdì santo si sono registrate presenze importanti. Vedere un centro storico invaso dalle persone, un'area parcheggio piena di camper, strutture ricettive piene e bar o ristoranti con file di clienti fa capire che una Sulmona turistica è possibile, basta soltanto lavorare sodo per rendere tutto ciò una realtà concreta anche oltre la settimana di Pasqua”.