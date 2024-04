Melilla sbotta: "Ignoranti, non è vero che Pescara non ha storia"

“Vi sono degli ignoranti che sostengono che Pescara non ha storia. Aternum era il porto di Roma verso la Dalmazia ed era collegata a Roma dalla via consolare Tiburtina, una strada di primaria importanza, per favorire i commerci e i passaggi militari delle Legioni. Aternum o anche Ostia Aterni oggi si chiama Pescara. Giusto per chiarire”.

E' quanto scrive, sui suoi canali social, l'ex parlamentare di sinistra Gianni Melilla, che difende così con forza le radici storiche della nostra città, affermando che in realtà le origini del capoluogo adriatico risalgono a parecchi secoli fa.