L'ingegner Rossi: "In via Pantini questa settimana verrÃ  ripristinata la segnaletica"

L'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova Antonio Taraborrelli solleva una problematica di sicurezza relativa a via Pantini, che come noto è una strada ad alto tasso di percorrenza grazie a vari fattori che si intersecano tra loro: le automobili in transito, chi ha lì la propria casa, chi va verso il parco, passeggia, fa sport o va in bici. Parliamo, nello specifico, del tratto che collega via della Bonifica con la casa cantoniera di viale della Pineta, e che presenta una criticità: la segnaletica orizzontale è quasi completamente scomparsa.

Essendo questa, dunque, una zona molto popolata, l'elemento relativo alla segnaletica scolorita può costituire un serio pericolo, anche se si sta facendo riferimento a un'arteria tecnicamente a senso unico. Ebbene, dietro sollecitazione dello stesso Taraborrelli, l'ingegner Giuliano Rossi, dirigente comunale preposto, ha garantito che le strisce pedonali verranno al più presto ripristinate, come anche i cartelli dello Stop. Gli interventi, secondo quanto risulta a PescaraNews.net, dovrebbero essere effettuati durante questa settimana.