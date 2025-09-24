Fondi per l'Oncologia di Pescara con la raccolta nel ricordo di Marco La Sorda

Grazie Pescara. Si è conclusa la raccolta fondi lanciata dopo la scomparsa di Marco La Sorda a favore del reparto di Oncologia dell’Ospedale di Pescara.

Una iniziativa voluta dal Comune di Pescara, con l’Assessorato agli Eventi, in collaborazione con la famiglia di Marco e con il comitato “Amici di Marco” e lanciata il 19 agosto, in occasione della serata allo Stadio del Mare, dedicata a Marco, storico dj pescarese e anima del popolo della notte.

"Grazie a voi - si legge in una nota del Comune - siamo riusciti a raggiungere una cifra significativa: 14.936,92 euro, di cui 7.000 € raccolti direttamente dal comitato “Amici di Marco”, il resto tramite i bonifici sull’Iban del Comune.

Un risultato che racconta non solo la straordinaria generosità della nostra comunità, ma anche la capacità di Marco di continuare, ancora oggi, a fare del bene attraverso la forza del suo ricordo.

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato".