Fondi per l'Oncologia di Pescara con la raccolta nel ricordo di Marco La Sorda

Buoni riscontri per l'iniziativa voluta dal Comune con l’Assessorato agli Eventi, in collaborazione con la famiglia di Marco e il comitato “Amici di Marco"

redazione
Solidarietà
Grazie Pescara. Si è conclusa la raccolta fondi lanciata dopo la scomparsa di Marco La Sorda a favore del reparto di Oncologia dell’Ospedale di Pescara.
 
Una iniziativa voluta dal Comune di Pescara, con l’Assessorato agli Eventi, in collaborazione con la famiglia di Marco e con il comitato “Amici di Marco” e lanciata il 19 agosto, in occasione della serata allo Stadio del Mare, dedicata a Marco, storico dj pescarese e anima del popolo della notte.
 
"Grazie a voi - si legge in una nota del Comune - siamo riusciti a raggiungere una cifra significativa: 14.936,92 euro, di cui 7.000 € raccolti direttamente dal comitato “Amici di Marco”,  il resto tramite i bonifici sull’Iban del Comune.
 
Un risultato che racconta non solo la straordinaria generosità della nostra comunità, ma anche la capacità di Marco di continuare, ancora oggi, a fare del bene attraverso la forza del suo ricordo.
 
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato".
