L’Abruzzo in campo con Plastic Free: 12 appuntamenti per il 'Sea & Rivers'

Torna l’onda blu dei volontari Plastic Free: il 27 e 28 settembre si svolgerà in tutta Italia “Sea & Rivers”, il grande evento dedicato alla tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua, promosso da Plastic Free Onlus, con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e in collaborazione con MINI Italia.

Saranno 12 gli appuntamenti in Abruzzo, distribuiti tra le giornate di sabato e domenica, e interesseranno le province di Teramo, Chieti e Pescara, grazie all’impegno dei referenti locali e dei volontari.

“Questo impegno collettivo rappresenta un passo importante nella riduzione dell’impatto della plastica sull’ambiente, dimostrando la volontà concreta di cambiare e adottare pratiche più sostenibili – dichiara Luca Di Carlantonio, referente regionale Plastic Free Abruzzo –. La partecipazione di così tanti Comuni è un segnale forte: la società civile e le amministrazioni locali stanno collaborando per affrontare una delle sfide ambientali più urgenti del nostro tempo. Auspico che questo sia solo l’inizio di un percorso virtuoso verso una maggiore sostenibilità e responsabilità ambientale, capace di ispirare anche altre comunità. Continueremo a lavorare insieme per un futuro più pulito e più verde, in cui la riduzione dell’uso della plastica diventi una priorità condivisa”.

Sabato 27 settembre si terranno iniziative a Spoltore, con una passeggiata ecologica, a Pescara con una raccolta rifiuti urbana, a Roseto degli Abruzzi con una raccolta dedicata ai mozziconi, e ancora a Vasto e Teramo, dove si svolgeranno due clean up ambientali.

Domenica 28 settembre sarà invece la volta di Corropoli e Pineto, dove si svolgeranno passeggiate ecologiche, mentre nei Comuni di San Salvo, Chieti, Nereto, Sant’Omero e Ortona i volontari si concentreranno in azioni di raccolta dei rifiuti.

“In un momento storico in cui i mari stanno soffocando sotto il peso dei nostri scarti, Sea & Rivers rappresenta un grido collettivo di speranza e di azione – dice Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus –. Le nostre iniziative dimostrano che invertire la rotta è ancora possibile. In appena sei anni, abbiamo organizzato più di 8.800 appuntamenti in Italia, rimuovendo oltre 4,6 milioni di chili di plastica e rifiuti. Ora è il momento di fare ancora di più”.

Al centro dell’azione di Plastic Free c’è la lotta alla plastica: secondo le previsioni, entro il 2050 nei mari ci sarà più plastica che pesci, con conseguenze devastanti per la biodiversità marina e per la stessa catena alimentare umana. Si stima che l’80% della plastica presente nei mari provenga da fonti terrestri, in particolare dai fiumi, che ogni anno riversano tra 1,15 e 2,41 milioni di tonnellate di rifiuti plastici. In Italia, un monitoraggio condotto su 12 fiumi ha rivelato che l’87% dei rifiuti fluviali contiene plastica, di cui oltre il 38% è plastica monouso.

Non si tratta solo di un problema visibile e ambientale. Studi scientifici recenti hanno rilevato la presenza di microplastiche e nanoplastiche nel sangue, nei polmoni, nel latte materno e nei tessuti umani, a conferma della pervasività di un’emergenza che riguarda non solo l’ambiente ma anche la salute pubblica.

Anche quest’anno MINI Italia rinnova il suo supporto all’iniziativa con il progetto “MINI for the Planet”, che esprime l’impegno concreto del brand per la salvaguardia dell’ambiente, condividendo con Plastic Free i valori di responsabilità e partecipazione attiva.

“Invitiamo tutti i cittadini, le famiglie, le associazioni, le scuole e le imprese a unirsi a noi – aggiunge De Gaetano –. Basta andare su www.plasticfreeonlus.it/eventi, scegliere l’appuntamento più vicino e iscriversi gratuitamente. Ogni singola azione conta, ogni persona può fare la differenza. Il nostro Pianeta ci sta chiedendo aiuto: è tempo di rispondere”.

Plastic Free Onlus è un’associazione di volontariato nata nel 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare cittadini e istituzioni sul pericolo dell’inquinamento da plastica. In pochi anni è diventata una delle realtà più attive in Italia in ambito ambientale, grazie a una rete capillare di referenti territoriali, progetti educativi nelle scuole, collaborazioni istituzionali e campagne di pulizia in tutto il Paese.