Partite senza pubblico, ma via libera per striscioni e drappi biancazzurri in Curva Nord

Pronto a ripartire, con le partite a porte chiuse, il campionato di Serie B, ma sarà possibile la sistemazione di striscioni e drappi dei tifosi allo stadio.

Il Pescara informa i propri sostenitori: in occasione delle prossime gare interne all’“Adriatico Giovanni Cornacchia” a porte chiuse – sabato 20 giugno alle 18 la prima con la Juve Stabia – sarà consentito introdurre ed esporre, unicamente negli spazi della Curva Nord ‘Marco Mazza‘, striscioni e drappi (pezze) di sostegno ai colori biancazzurri.

“A tal fine – si legge in una nota del club – tutti coloro che sono interessati ad aderire a tale iniziativa, anche se precedentemente autorizzati durante il campionato, dovranno riempire il modulo presente sul sito ufficiale della società ed indicare un secondo nominativo che coadiuverà il richiedente alle operazioni di sistemazione nel settore del materiale in argomento. La richiesta, corredata dalle copie dei documenti di riconoscimento di entrambi i sostenitori, dovrà essere inviata via mail all’indirizzo slo@pescaracalcio.com.

I materiali autorizzati dovranno essere posizionati, uno alla volta e da un massimo di 2 sostenitori, dalle ore 13 alle ore 15 del 20 giugno e coloro che li posizioneranno dovranno sottoporsi ai controlli sanitari che saranno eseguiti con l’utilizzo di thermoscan e ossimetro nonché compilare un’autocertificazione sullo stato di salute, come da normativa in vigore. Gli stessi, potranno essere rimossi non appena le squadre lasceranno l’impianto di gioco (approssimativamente ore 20,45)”.