"Sosteniamo il comparto turistico in un momento difficile"

"Abbiamo avuto coraggio, l'ordinanza firmata l'altra sera, che prevede tra l'altro la riapertura di strutture ludiche che ospitano discoteche all'aperto, eventi pubblici e fiere, ha un obiettivo specifico: sostenere il comparto turistico in un momento difficile".

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione di un hotel di lusso, realizzato alla Marina di Fossacesia.

"Questi imprenditori - ha sottolineato Marsilio - hanno avuto il coraggio di sfidare le conseguenze di una pandemia e puntare sul turismo di qualità. La reputo una scelta giusta. Questa nuova esperienza imprenditoriale - osserva - rappresenta un tassello fondamentale che aiuterà la nostra regione a crescere e guadagnare spazi in un settore trainante per l'economia abruzzese. Noi ci siamo assunti la responsabilità di firmare un'ordinanza che punta a rimettere in moto le attività che operano nel settore turistico, anticipando anche le scelte del Governo nazionale, e se rispetteremo le regole e osserveremo i protocolli di sicurezza, sono convinto che vinceremo la sfida".

Alla cerimonia è intervenuto anche l'assessore al Turismo, Mauro Febbo, il quale ha sottolineato come "la Regione sia impegnata a promuovere il territorio, attraverso interventi mirati ad attrarre turisti. La Costa dei Trabocchi - ha aggiunto Febbo - rappresenta una eccellenza per l'Abruzzo, la nuova ciclovia diventerà una meta straordinaria. E noi - conclude - faremo di tutto per valorizzarla".