coach Enrico Fabbri non sarà l'allenatore della Pescara Basket

La Pescara Basket comunica ufficialmente di aver voluto assecondare le richieste di coach Enrico Fabbri, che ha fatto una importante scelta di vita preferendo una diversa soluzione per la prossima stagione e dunque non siederà sulla panchina pescarese..

Il coach ha preferito prendere altre strade e la società ha accontentato le sue richieste, rispettando la sua scelta professionale e soprattutto personale.

Massimo riserbo sulla nuova destinazione del coach, per non anticipare gli annunci e le ufficializzazioni, che spettano sempre alla squadra che inserisce un nuovo allenatore. Nel corso dell'estate ci sarà l'occasione per salutare il coach e chiudere il cerchio degli annunci.

La dirigenza pescarese è già al lavoro per finalizzare la scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione.

A coach Fabbri i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera e un grande applauso per aver vinto la regular season lo scorso anno.

La società biancazzurra, inoltre, sui suoi canali ha recentemente comunicato la nascita di un nuovo corso, denominato Progetto Biancazzurro, che prevede la possibilità di acquisire un titolo sportivo di categoria superiore per la prossima stagione e soprattutto il rafforzamento della struttura societaria con l'ingresso di nuovi Soci Sostenitori e la creazione di nuove collaborazioni per il settore giovanile.