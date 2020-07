Pescara Basket, Davide Di Sante entra a far parte dello staff comunicazione

Innesto di grande valore nella struttura della Pescara Basket: Davide Di Sante è ufficialmente il nuovo Addetto Stampa biancazzurro. Nato e cresciuto ad Atri, Davide è un profondo conoscitore della pallacanestro, non solo abruzzese. Ha iniziato la sua carriera nel 2009 con la società della sua città e poi è stato Responsabile della Comunicazione deL Roseto Sharks in quelle che al tempo si chiamavano C2, C1 e B2. Collaboratore di roseto.com, dove cura da oltre dieci stagioni una seguitissima ed apprezzatissima rubrica sui campionati di Serie C Gold e Silver, con particolare riguardo verso le compagini abruzzesi, già corrispondente per il Corriere dello Sport-Stadio, da sempre coinvolto nella comunicazione dei tornei giovanili ed estivi, tra cui la Roseto Summer League che è stata rinviata all’anno prossimo, Davide è ormai un veterano delle minors italiane.

Curiosità: Davide è tifosissimo di lunga data del Panathinaikos. Una passione nata per seguire Nando Gentile, che poi è diventata una venerazione per il fuoriclasse Dimitris Diamantidis .Dal 2015 al 2018, Davide ha anche collaborato con dei portali greci che seguivano la squadra, scrivendo in inglese.

Un vero professionista della palla a spicchi che di certo porterà un enorme contributo a tutto il team biancazzurro. Domani il suo primo comunicato ufficiale riguarderà l’annuncio del nuovo head coach della Pescara Basket 2020/21.