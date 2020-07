Fabio Pucci primo socio sostenitore della Pescara Basket

I progetti del Pescara Basket sono ambiziosi e lungimiranti e per far si che si concretizzino c'è bisogno soprattutto di una base societaria solida e con unità di intenti.

Ma sotto questo punto di vista la compagine del presidente Di Censo è sempre stata attenta ed ha sempre lavorato per far si che il maggior numero possibile di collaboratori e partner si unissero alla famiglia biancazzurra per sviluppare una programmazione importante.

Fabio Pucci rappresenta l'esempio perfetto dell'unità di intenti da sempre ricercata dal Pescara Basket: presente come sponsor fin dall'anno di fondazione con la sua Armeria Il Cinghiale, il rapporto di collaborazione con Fabio è diventato sempre più forte con il passare degli anni, tanto da ricoprire anche il ruolo di dirigente nelle ultime due stagioni.

"Ho iniziato a seguire le sorti del Pescara Basket fin dall'inizio nel 2008, accompagnando mio figlio agli allenamenti delle giovanili ed il rapporto di amicizia con il presidente Di Censo è cresciuto ed è diventato sempre più forte. Ho sostenuto il progetto di questa società fin dall'inizio prima come sponsor con l'Armeria Il Cinghiale e poi, appassionandomi sempre di più, dalla scorsa stagione ho avuto il piacere e l'onore di contribuire anche da dirigente.

"Due anni fa – prosegue Pucci – la società ha deciso di ricominciare anche l'attività senior con ambizioni importanti, senza però mai perdere di vista la propria vocazione ed attenzione per quanto riguarda il settore giovanile, lanciando diversi ragazzi in prima squadra mixandoli alla perfezione con giocatori di esperienza che contribuiscono notevolmente alla crescita sia sportiva che umana dei nostri giovani atleti e questo mi ha fatto avvicinare sempre di più alla famiglia biancazzurra. Ed anche il mercato che si sta conducendo in questa estate va in questa direzione, con nomi importanti e giovani del vivaio che, in attesa dell'ufficialità, dovrebbe andare ad affrontare il campionato di Serie C Gold.

La mia attività – conclude Pucci – diciamo che è sempre stata vicina alla pallacanestro, sponsorizzando anche una squadra nelle passate edizioni della Roseto Summer League, ed anche in questa stagione sposerà con convinzione il progetto dell'amico prima che presidente Luca Di Censo."

Da parte della società capitanata dal presidente Di Censo c'è tutta la felicità e la soddisfazione per avere in organico un dirigente che prima di tutto si contraddistingue per le sue straordinarie qualità umane e che non fa mai mancare tutto il suo impegno per far crescere anno dopo anno la realtà biancazzurra.

Ma la famiglia Pescara Basket è numerosa e sempre più in aumento, con i vari soci sostenitori che nonostante le enormi difficoltà del momento storico che si sta vivendo continuano a scegliere di supportare i progetti biancazzurri, con la società che non manca mai di dimostrare affetto e gratitudine verso coloro che sono considerati grandi amici prima che partner.

Nei prossimi giorni saranno presentati tutti i componenti della grande famiglia biancazzurra.