Alle Naiadi i Campionati regionali di Categoria

Andranno avanti fino a giovedì 6 agosto, presso gli impianti delle Naiadi a Pescara, i Campionati regionali di Categoria in vasca lunga aperti alla partecipazione di oltre 200 atleti (dai 13 ai 25 anni) abruzzesi.

L’evento, a porte chiuse, con diretta streaming (http://www.abruzzo.fm/lenaiadi.html), è stato presentato alla presenza del dg delle piscine Le Naiadi Nazzareno Di Matteo e del presidente regionale del Comitato Abruzzo della Fin-Federazione Italiana Nuoto, Cristiano Carpente.

“È il primo vero evento post emergenza sanitaria“, spiega Carpente all’Ansa. Un appuntamento di valore “perché i risultati di questa tre giorni – aggiunge – varranno per le classifiche nazionali e i Campionati italiani. E’ stato importante per noi come Federazione poterlo organizzare e per i ragazzi potervi partecipare, anche se con una preparazione che non potrà essere ottimale per le chiusure degli impianti“, conclude il presidente Carpente.