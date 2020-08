Di Francesco riparte dalla panchina del Cagliari

Via Zenga, il nuovo allenatore del Cagliari sarà Eusebio Di Francesco.

Il tecnico abruzzese natio di Pescara (classe 1969, allievo di Zeman, ex Sassuolo, Roma e Samp, nonché fedelissimo al modulo 4-3-3), dopo esser stato vicino alla panchina della Fiorentina (e aver rifiutato l’offerta dell’Alaves, Spagna) ha detto sì al Cagliari.

Decisivo il colloquio con il Presidente Tommaso Giulini nella sera tra il 31 luglio e l’1 Agosto, che ha fatto seguito ai precedenti contatti dei giorni e delle settimane scorse quando in corsa per la panchina rossoblù c'era anche Liverani per breve tempo in pole.

Eusebio Di Francesco si lega al club rossoblù firmando un contratto biennale da 1,8 milioni netti a stagione.

Operazione chiusa, c'è l'ufficialità da parte del club rossoblù.

Ecco il comunicato

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eusebio Di Francesco: l'allenatore ha raggiunto l'accordo che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2022".

