Gaetano Fasciocco socio sostenitore e direttore sportivo della Pescara Basket

abbiamo allestito un organico competitivo per qualsiasi campionato andremo ad affrontare, con lo scopo di consentire ai nostri ragazzi di confrontarsi ad un livello più alto e fare ulteriori progressi

La struttura societaria del Pescara Basket si arricchisce di un’altra figura fondamentale: già da qualche anno vicino alle sorti della compagine capitanata dal presidente Di Censo, Gaetano Fasciocco sarà ancora di più una parte integrante fondamentale per il progetto biancazzurro, ricoprendo da questa stagione il ruolo di direttore sportivo.

Profondo conoscitore di pallacanestro e con un illustre passato da fromboliere nella cadetteria, Fasciocco ha costruito l’organico biancazzurro, in totale sintonia con coach Stefano Vanoncini, che affronterà la nuova stagione con l’ambizione di ben figurare.

Queste le sue parole: “mi sono avvicinato a questa realtà sei anni fa, quando mio figlio Domenico fu acquistato dal Pescara Basket e da allora è nata l’amicizia non solo con il presidente Di Censo, ma anche con gli altri genitori come Fernando Masciopinto ed altri i quali, adesso, anche loro sono qui a sostenere in maniera più concreta la società. Per anni abbiamo fatto trasferte in tutta Italia e grazie alla crescita esponenziale di competitività che hanno avuto le squadre giovanili sono stati raggiunti traguardi prestigiosi come il raggiungimento delle finali nazionali.”

Per quanto riguarda la prima squadra: “crediamo di aver allestito un organico competitivo per qualsiasi campionato andremo ad affrontare – prosegue Fasciocco – e l’aver preso un allenatore di spessore come Vanoncini sarà sicuramente un valore aggiunto, in quanto oltre che ottima guida per quanto riguarda gli aspetti puramente tecnico-tattici è anche un eccellente istruttore per i nostri giovani, i quali potranno continuare nel loro processo di crescita confrontandosi con un livello più alto. Inoltre crediamo di aver creato un ottimo connubio tra i senior ed i nostri under, dando anche una forte impronta locale, considerando che nella rosa di quattordici giocatori ben dieci sono ragazzi cresciuti nel vivaio del Pescara Basket e questo è senz’altro un motivo di orgoglio. La nostra ambizione – conclude il ds biancazzurro – è quella di valutare se i nostri ragazzi, che comunque possono già vantare esperienze importanti anche tra i senior, come ad esempio il campionato vinto in Serie D nel 2017/2018 con la formazione interamente Under 18, riescono ad alzare l’asticella e fare ulteriori progressi ad un livello più alto in questa stagione ed in quelle a venire, e ribadisco che coach Vanoncini è la persona adatta per far si che possano migliorare ancora di più.”

Queste le parole del presidente Luca Di Censo: “sono felicissimo che anche Gaetano da quest’anno dedicherà più tempo e risorse al nostro progetto. E’ una persona competente e molto ben inserita nel mondo della pallacanestro e darà sicuramente una mano importantissima per la crescita della nostra realtà.”