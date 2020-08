Respinto il ricorso del Trapani, play out confermati per il Pescara

E' stato respinto il ricorso del Trapani: il Collegio di Garanzia del Coni, riunitosi oggi pomeriggio, ha confermato la penalizzazione di 2 punti inflitta al club siciliano e, dinque, situazione di classifica ‘cristallizzata’, con la retrocessione in Serie C della squadra di Fabrizio Castori e la conferma della doppia sfida play out tra Pescara e Perugia.

La prima partita contro la squadra umbra allenata dall'ex Massimo Oddo, verrà giocata lunedì sera, alle 21, allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia.