Leonardo Del Sole torna al Pescara Basket

Uno dei prodotti del florido vivaio biancazzurro rientra alla base: il Pescara Basket, infatti, è lieto di comunicare l'ingaggio di Leonardo Del Sole che, insieme a Capitanelli e Raupys, andrà a comporre il reparto lunghi a disposizione di coach Vanoncini per la stagione 2020/2021.

Classe 2000, ala di 200 cm, dopo gli inizi con la compagine biancazzurra, dove resta fino al 2014 disputando tutti i campionati giovanili e raggiungendo le finali nazionali Under 14 a Bormio, nella stagione successiva riceva la chiamata della Pallacanestro Moncalieri Torino e con la formazione Under 16 si qualifica nuovamente alle finali nazionali di categoria e vincendo il prestigioso Torneo Nazionale Bruna Malaguti di San Lazzaro (BO).

Nel 2016/2017 il primo ritorno al Pescara Basket, dove fino al 2017/2018 disputa il campionato Under 18 d'Eccellenza e comincia ad affacciarsi nei senior, vincendo il campionato di Serie D nella prima stagione viaggiando a 13,0 punti di media e mostrando segnali di crescita importanti in Serie C Silver l'anno successivo, chiudendo a 6,0 punti ad uscita.

Grazie al doppio tesseramento con l'Amatori Pescara comincia a fare esperienza anche in Serie B nel 2017/2018, con coach Rajola che nella stagione successiva gli aumenta decisamente il minutaggio, prima che un brutto infortunio lo costringa a chiudere il suo campionato dopo appena tre partite disputate, per poi passare lo scorso anno al Teramo Basket, sempre nel terzo campionato nazionale, dove ritrova confidenza con il parquet scendendo in campo per quasi 10 minuti di media in 15 partite.

Del Sole fa della velocità e dell'atletismo i suoi punti di forza maggiori. Buon rimbalzista e pericoloso in fase offensiva prevalentemente in avvicinamento a canestro, anche se non disdegna conclusioni dalla distanza, da dove può colpire con buona precisione, sarà sicuramente un ottimo innesto per il settore lunghi di coach Vanoncini e potrà dare il suo importante contributo fin da subito.