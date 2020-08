Pescara Basket, Davide Pucci sarà il cambio degli esterni

Aggiunta importante per il settore esterni in casa Pescara Basket, con la compagine biancazzurra che comunica di aver ingaggiato per la stagione 2020/2021 il play-guardia di 190 cm classe 1998 Davide Pucci.

Nato a Pescara, dove ha mosso i primi passi con la palla a spicchi tra le mani, viene ben presto notato e prelevato dalla Stella Azzurra Roma, uno dei migliori settori giovanili d'Italia e d'Europa, con cui disputa nella stagione 2015/2016 i campionati di Divisione Nazionale Giovanile e quello Under 18 d'Eccellenza, debuttando anche tra i senior nella C Gold laziale con la società satellite dell'APDB Roma, dove in 28 gare viaggia alla media di 7,5 punti di media, con un high di 19.

Nella stagione successiva, oltre a disputare il torneo di Divisione Nazionale Giovanile, debutta anche in Serie B con la Stella Azzurra, disputando diciotto gare alla media di 3,9 punti, 1,4 rimbalzi ed 1 assist in 17,4 minuti che gli valgono, nel 2017/2018, la chiamata da Bisceglie.

In Puglia, sempre nel terzo campionato nazionale, scende in campo in ventidue occasioni per quasi 13 minuti di media, realizzando 1,7 punti.

Primo ritorno in Abruzzo nella stagione 2018/2019 a Torre de' Passeri in C Silver, dove in sei gare realizza 10,2 punti che gli valgono la chiamata a Novembre del Green Basket Palermo in Serie B con cui disputa anche i play off promozione.

Inizia lo scorso campionato in Serie C Gold Emilia Romagna a Castelnovo Monti ma dopo poche gare si trasferisce all'Olimpia Mosciano dove riesce a scendere in campo in appena quattro occasioni prima dello stop.

Giocatore versatile ed in grado di ricoprire indifferentemente i ruoli di playmaker e guardia sia in attacco che in difesa, nonostante la giovane età può vantare già una certa esperienza anche in categorie superiori e sarà una risorsa importantissima dalla panchina per coach Vanoncini.