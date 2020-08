Pescara Basket, Loris Masciopinto resta in biancazzurro

Ancora un'importante conferma per quanto riguarda il settore under, con il Pescara Basket che comunica ufficialmente la permanenza dell'esterno Loris Masciopinto anche per la stagione 2020/2021.

Ala classe 2000, dopo gli inizi al Vivavilla di Francavilla, storico vivaio dal quale hanno mosso i primi passi verso una luminosa carriera anche Simone Pepe ed i fratelli Luca e Simone Fontecchio, è stato prelevato dalla compagine biancazzurra nel 2014 e mandato in prestito al Bee Basket Pescara. Torna al Pescara Basket nella stagione 2015/2016 per disputare il campionato Under 18 d'Eccellenza e dalla stagione successiva comincia a respirare anche l'aria della prima squadra, disputando il vittorioso torneo di Serie D alla media di 6,2 punti di media in sedici partite e confermandosi su buoni livelli anche in C Silver nella stagione successiva (5,2 punti in 31 gare con un high di 22). Nel frattempo continua anche la sua esperienza con l'Under 18 d'Eccellenza, dove colleziona 17 presenze viaggiando a 4,5 punti di media proseguendo nella sua crescita sia tecnica che fisica.

Nel 2018/2019 sale ancora di categoria, disputando il campionato di Serie C Gold a Lanciano con l'Unibasket e facendo ulteriore esperienza agli ordini della squadra di coach Corà che viaggia stabilmente nei primissimi posti della classifica, venendo eliminata solamente in semifinale dalla Sutor Montegranaro che conquisterà successivamente la promozione in Serie B, disputando in casacca Amatori Pescara anche il campionato Under 18 d'Eccellenza, dove le sue medie rispetto alle stagioni precedenti cominciano a salire in modo significativo (quasi 13 punti di media in 7 incontri disputati).

La scorsa stagione torna in biancazzurro agli ordini di coach Fabbri, che lo manda in campo in 14 occasioni durante le quali riesce anche a toccare la doppia cifra di punti realizzati.

Masciopinto andrà quindi a rinforzare il pacchetto esterni a disposizione di coach Vanoncini, che comprende già Grosso, Staselis, Pucci ed il pari età Fasciocco, per un roster sempre più espressione del florido vivaio Pescara Basket, risorsa imprescindibile per il progetto biancazzurro!