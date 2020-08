I convocati di Perugia-Pescara

Ed ecco la lista dei convocati scelti da Mister Sottil per la delicatissima trasferta del Curi contro il Perugia in vista della gara di ritorno per il play-out. Il tecnico biancazzurro ha escluso Drudi e Balzano causa infortunio, convocato Alessandro Bruno nonostante l'aggressione avuta contro un tifoso in centro a Pescara.

FIORILLO

ALASTRA

FARELLI

CAMPAGNARO

ELIZALDE

DEL GROSSO

BETTELLA

SCOGNAMIGLIO

ZAPPA

MASCIANGELO

CRECCO

MEMUSHAJ

BRUNO

BUSELLATO

KASTANOS

MELGONI

PALMIERO

CLEMENZA

BORRELLI

GALANO

MANIERO

BOCIC

PUCCIARELLI

PAVONE

DIAMBO

BELLONI