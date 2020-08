Pescara salvo ai rigori! I biancazzurri restano in Serie B

Pescara salvo ai calci di rigore!

I biancazzurri restano in Serie B, retrocede in C il Perugia dell'ex Massimo Oddo.

La partita, intensa e carica di tensione, si era chiusa sul 2-1 per gli umbri (gol iniziale di Pucciarelli per la squadra di Sottil e reti di Kouan e Melchiorri, un ex, per i padroni di casa), lo stesso risultato della gara di andata ma a favore del Pescara. Necessari i tempi supplementari e, considerando la perdurante parità, i calci di rigore.

Decisive due parate di Fiorillo su Buonaiuto e Iemmello e la rete al tiro finale di Masciangelo (unico errore dagli undici metri di Galano).

Il Pescara si salva, tanta paura, ma alla fine gioia liberatoria per la permanenza nel torneo cadetto.