Lacrime Perugia, il Pescara è salvo!

Il Pescara porta a casa la salvezza e giocherà l'anno prossimo in Serie B.

Dopo 120' di pura adrenalina è la squadra di Sottil a festeggiare una salvezza davvero complicata. Vantaggio degli abruzzesi con Pucciarelli al 15', preggio e sorpasso degli umbri con Kouan e l'ex Melchiorri. Il Pescaea crea tante occasioni ma per decidere chi resterà in cadetteria si dovranno aspettare i rigori. Per gli ospiti vanno a segno Busellato, Melegoni, Memushaj e Masciangelo mentre Galano si fa parare il rigore da Vicario. Per gli umbri sbaglia Iemmello, con le grandissime parate di Vincenzo Fiorillo.

Il Pescara può festeggiare una salvezza arrivata con molte dfficoltà, con i cambi in panchina di Zauri, Legrottaglie ed infine Andrea Sottil, arrivato in una situazione davvero pesante e negativa. La sconfitta del Bentegodi contro il Chievo condanna il Delfino al play-out proprio contro il Perugia di Oddo. All'andata uscì vittorioso il Pescara per 2-1 grazie a Galano e Maniero.

Il Perugia saluta la cadetteria dopo 6 stagioni.