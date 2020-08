Perugia-Pescara 2-1 (4-5 rigori), Sebastiani: "Siamo euforici, adesso ricompattiamoci con la piazza"

Daniele Sebastiani, a Rete8, ha espresso la sua felicità dopo aver conquistato la salvezza al Curi contro il Perugia: “Sarebbe stata una beffa uscire da questo campionato. Se questa squadra avesse giocato le partite come oggi staremo parlando di altro. Siamo contenti ed euforici perché abbiamo ottenuto un risultato importante. Ero tranquillo, non mi sono girato ma sono dispiaciuto per Galano per l’ottima parata di Vicario ma anche Fiorillo ha fatto belle parate. Dedico la vittoria ai tifosi del Pescara, sperando si possano calmare gli animi. Adesso ci riposeremo e poi ricominceremo. Lo dico a tutti perché la B è un patrimonio della città, ribadisco che sono sempre a disposizione di chi voglia prendersi il Pescara però dev’essere una persona seria. I ragazzi hanno fatto una partita eccezionale da 10 e lode, un bravo a tutti. Godiamoci questo momento. Sottil resta? Fatemi tornare a Pescara per riposare.”