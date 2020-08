Trofeo Matteotti, domani in Comune ci sarà la presentazione 73° edizione

Il 29 agosto ci sarà la 73° edizione del Trofeo Matteotti, una delle competizioni più importanti del ciclismo per la città di Pescara. Domani sera, alle 18:30, ci sarà la presentazione ufficiale della competizione presso la Sala Consigliare del Comune di Pescara. Il comunicato del Comune comparso sulla propria pagina Facebook: "Sarà presentato domani sera nella Sala Consigliare del Comune di Pescara, dalle ore 18.30, il 73° Trofeo Matteotti, la classica del ciclismo che dal 1945 dà lustro alla città di Pescara. La kermesse, in programma per sabato 29 agosto, rappresenta uno spaccato di storia e tradizione cittadine, le cui pagine sono state rese prestigiose dalle gesta di campioni immortali, da Coppi a Bartali, passando per Gimondi e Moser, fino a Bugno e Di Luca. Nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria, la corsa si farà, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid 19."