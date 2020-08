Pescara Calcio: fumata grigia per il nuovo allenatore

E' stato un lunedì di riflessioni in casa Pescara. Oggi doveva essere annunciato il nuovo allenatore ma avverrà nei prossimi giorni. Nel pomeriggio c'è stata una lunga riunione tra la società biancazzurra e Massimo Oddo, ex allenatore del Perugia che ha rescisso il proprio contratto con gli umbri dopo la retrocessione in Serie C. Oddo vorrebbe un progetto di 2 anni ma allo stesso tempo crescono anche le quotazioni per Luigi Di Biagio, ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Under-21 e della SPAL, retrocessa in Serie B proprio con quest'ultimo allenatore. Nei giorni scorsi c'è stato un pranzo tra il presidente Sebastiani e Di Biagiio, stimato anche dal presidente onorario del Delfino, Vincenzo Marinelli. Nel frattempo il portiere del Pescara, Vincenzo Fiorillo, ha ricevuto un'offerta dalla Serie A, precisamente dall'Hellas Verona. Il portiere genovese vuole rimanere in riva all'Adriatico ma adesso le mani passeranno alla società per quanto riguarda l'offerta fatta dal club scaligero.