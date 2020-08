Pescara Calcio, Pessina smentisce l'interesse per il club

Stefano Pessina, terzo uomo più ricco d'Italia e prorpietario di una ditta farmaceutica, ha smentito categoricamente l'interesse nei confronti della Pescara Calcio. In questi giorni, non solo si sta parlando della scelta del nuovo tecnico del Delfino, ma anche della situaizone societaria, dove appunto Pessina era stato accostato al Pescara per un possibile ingresso in società. Il comunciato dell'Imprenditore:

Stefano Pessina smentisce categoricamente quanto riportato da alcune testate giornalistiche e alcune trasmissioni televisive nelle ultime ore circa un suo presunto interessamento per l’acquisizione di quote di proprietà del Pescara Calcio. L’informazione diffusa è completamente falsa, in quanto l’Ingegner Pessina non ha mai considerato un simile investimento né intende valutarlo in futuro.”