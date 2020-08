Pescara, il nodo allenatore passa dalla questione societaria

Il Pescara resta l'unica squadra dela Serie B a non aver ancora annunciato il proprio allenatore. L'annuncio doveva essere dato nella giornata di ieri ma così non è stato. Il presidente del Delfino, Daniele Sebastiani, potrebbe cedere la società a diversi imprenditori, di cui non si sanno ancora i nomi. Sebastiani ed il ds Bocchetti hanno avuto vari colloqui sia a Milano che a Roma, per discutere sul pasaggio di proprietà oppure l'ingresso all'interno della società biancazzurra. In caso di nuovi soci all'interno della società, il nome per la panchina abruzzese è quello di Fabio Pecchia, ex allenatore dell'Hellas Verona e della Juventus Under-23. Da settimane si parla anche di un possibile ritorno di Massimo Oddo. L'ex allenatore del Perugia ha chiesto un contratto biennale e l'appoggio di Giorgio Repetto per la scelta dei nuovi calciatori che andranno a comporre la rosa. Ieri è circolata la voce di un altro ritorno in città, quello di Zdenek Zeman. L'allentore boemo, passato alla storia per aver riportato il Pescara, nel 2012, in Serie A e per essere tornato nel 2017 proprio dopo l'esonero dello stesso Oddo, potrebbe ricoprire il terzo mandato, anche se questa opzione non sembra essere molto gradita al patron biancazzurro. Domani comincerà il ritiro della squadra presso il "Poggio degli Ulivi" di Città Sant'Angelo ma la domanda che i tifosi si chiedono da settimane è sempre quella: "chi sarà il nuovo allenatore del Pescara?."