Il Pescara ha il suo allenatore: è Massimo Oddo

La notizia era già da tempo nell'aria ma adesso manca solo l'ufficialità da parte del club: Massimo Oddo sarà l'allenatore che guiderà il Pescara per il prossimo campionato di Serie B. L'allenatore pescarese firmerà un contratto annuale con opzione di rinnovo automatico in caso di salvezza. Oddo torna così ad allenare la squadra che lo lanciò per la prima volta, nel 2015, all'ultima giornata dopo l'esonero di Baroni. All'Adriatico vinse per 3-0 contro il Livorno che consentì ai biancazzurri di potersi giocare i play-off, per poi eliminare durante gli spareggi-promozione Perugia e Vicenza, ma il finale, contro il Bologna dell'ex Rossi, i biancazzurri non andarono oltre i pareggi (0-0 a Pescara e 1-1 a Bologna) e consentì ai felsinei di andare in A grazie al miglior piazzamento di classifica.

L'anno successivo Oddo riportò il Pescara in Serie A, sempre attraverso i play-off, eliminando il Novara ed il Trapani in finale (2-0 all'Adriatico e 1-1 al Provinciale), grazie ad un splendido Lapadula con 30 gol in 46 partita, compresi i play-off. Nella massima serie però cominciano i guai: la squadra non spiccò il volo e Oddo conquistò solo una vittoria a tavolino contro il Sassuolo. Nel febbraio 2017 l'allenatore venne esonerato dopo la sconfitta contro il Torino per 5-3.