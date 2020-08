Pescara Calcio, l'ufficialità del nuovo allenatore slitta a domani

Quello che sta accadendo in casa Pescara è clamoroso! Ancora una volta l'annuncio del nuovo allenatore slitterà a domani mattina. Sembrava ormai fatta per il ritorno di Massimo Oddo, per l'allenatore abruzzese contatto annuale con rinnovo automatico in caso di salvezza. Domani mattina, presso il "Poggio degli Ulivi", avrà inizio il ritorno della squadra, con esami sierologici e tamponi.