UFFICIALE: MASSIMO ODDO E' IL NUOVO ALLENATORE DEL PESCARA

La fumata è bianca: Massimo Oddo è ufficialmente il nuovo allenatore del Pescara. Dopo giorni frenetici sulla scelta sul successore di Sottil, il tecnico pescarese l'ha spuntata su Pecchia e Di Biagio. Il tecnico ha firmato un contratto biennale. Oddo torna sulla panchina biancazzurra a distanza di 3 anni, quando venne esonerato in Serie A dopo il ko contro il Torino per 5-3. Solo due settimane fa era su un'altra panchina, quella del Perugia, retrocesso in Serie C dopo aver perso i play-out proprio contro il Pescara. Oggi inizierà il ritiro della squadra presso il "Poggo degli Ulivi" dopo aver svolto i tamponi ed esami sierologici. Ecco il comunicato del club:

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Massimo Oddo. Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato al mister e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in #BiancAzzurro.