Sebastiani: "Crediamo in Oddo. Sul mercato..."

Da oggi si fa sul serio: con l'annuncio ufficiale del ritorno di Massimo Oddo sulla panchina del Pescara, in giornata comincerà anche il ritiro della squdra presso il "Poggio degli Ulivi" di Città Sant'Angelo. Oltre al campo si dovrà lavorare anche sul mercato per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato di serie B, che comincerà venerdì 26 settembre. Daniele Sebastiani, in un'intervista rilasciata a Rete8, ha speigato i motivi che hanno portato la società sulla scelta dell'ex Campione del Mondo di "Berlino 2006":

“ Abbiamo scelto Massimo perché crediamo in lui e non per amicizia. Accordo biennale. A Perugia pensano male? Sinceramente non capisco perché. In campo vanno i giocatori. Iemmello? Aveva fatto 9/9 ai rigori in campionato. Se magari non lo avesse tirato c’erano altre critiche. Ora il mercato. Tutino? Ho parlato con il procuratore ma non voglio soffermarmi sui nomi. Faremo una bella squadra”