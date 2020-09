Pescara: vicini Riccardi, Omeonga e Zampano. Salutano Maniero, Zappa e Celli

Il mercato del Pescara sta entrando nel vivo. La società è al lavoro per costruire una squadra adatta al gioco di Oddo. In uscita Zappa andrà al Cagliari di Di Francesco per 3,5 milioni di euro, ma in Abruzzo, sempre dal club sardo, arriverà Ceter, calciatore colombiano classe 1992 ex Chievo. Con il club scaligero ha conquistato ben 23 presenze e segnato due gol. Al posto del terzino Zappa arriverà una conoscenza molto gradita ad Oddo, ovvero Francesco Zampano, che ha militato con il Delfino dal 2014 al 2017, conquistando una promozione in A, nel 2016, con l'ex Campione del Mondo di "Berlino 2006" e segnato un gol nel derby contro il Lanciano. Nella cabina di regia ci sarà lo svincolato Mirko Valdifiori, ex centrocampista di Napoli, Torino e SPAL. Maniero saluta l'Abruzzo: l'attaccante napoletano non ha rinnovato con la società, dopo aver segnato 7 gol, come da contratto, ma con molta probabilità potrebbe andare alla Sambenedettese, in Serie C. Arrivano altre conferme per il mercato d'entrata: a "Calcio Napoli 24 Live" il presidente Sebastiani ha confermato l'arrivo del centrocampista Alessio Riccardi, classe 2001 proveniente dalla Roma attraverso un prestito. Dal Genoa arriverà a titolo definitivo il centrocampista Stephane Omeonga, classe '96 ed ex calciatore di Avellino, Hibernian e Cercle Bruges.

Nella giornata di ieri il Presidente Sebastiani è stato a Castel di Sangro, dove il Napoli sta completando il ritiro estivo, per parlare di nuovi arrivi. Il primo è Gennaro Tutino, già accostato due anni fa al Pescara dopo aver conquistato la promozione in Serie B con il Cosenza. Quella di Tutino è un operazione molto complessa perché il giocatore potrebbe accasarsi alla Salernitana, mentre la seconda opzione potrebbe essere Amato Ciciretti, ex di Benevento, Ascoli ed Empoli. Il giovane Celli è stato ceduto alla Virtus Francavilla, in Serie C, con un prestito con diritto di riscatto.