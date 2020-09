A Montesilvano ci sarà la mostra "I Colori della Rinascita"

Dal primo settembre al 31 dicembre nella galleria d'Arte di Fabrizio Serafini in corso Umberto 43 a Montesilvano si potrà visitare la prima edizione della mostra di solidarietà "I colori della rinascita". L'evento di presentazione, con il patrocinio del Comune di Montesilvano, si svolgerà sabato 5 settembre alle ore 21,00 in piazza Diaz, nel corso del quale interverranno il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore agli Eventi Deborah Comardi e alcuni degli 87 artisti, che hanno partecipato all'iniziativa.

"Lo scorso anno abbiamo patrocinato un'altra prestigiosa iniziativa organizzata da Fabrizio Serafini, una mostra che ha riscosso notevoli consensi e grande partecipazione – afferma il primo cittadino - e anche quest'anno abbiamo voluto contribuire a una rassegna che sottolinea la rinascita, in un momento legato all'emergenza Covid. La manifestazione ha attirato artisti da tutto lo Stivale, che meritano il giusto spazio in un vernissage, ricco di numerosi momenti tra arte, danza e cultura, che si svolgerà proprio in una delle piazze principale della città".

"Alla mostra hanno aderito artisti provenienti da Trento fino alla Sicilia – spiega il gallerista e organizzatore Fabrizio Serafini – il tema è legato alla rinascita, perché in un momento così dedicato ci sembrava doveroso esprimere un messaggio di solidarietà e di vicinanza a tutte le persone colpite dal Coronavirus. Le opere verranno esposte in via Roma e all'interno della serata si svolgeranno quattro performance di tango argentino con i maestri Matteo Faricciotti e Michela Toro, inoltre si esibirà il musicista Manuel Marcheggiani, che con la sua fisarmonica ha conquistato riconoscimenti internazionali, in un omaggio all'indimenticabile Ennio Morricone. Ci sarà anche un'estemporanea dell'artista Monica Abbondanza, con la modella Adely Stry, che dipingerà un'opera dal titolo "I colori della rinascita", in omaggio alla serata. Inoltre, ci sarà anche uno spazio per i bambini che disegneranno con carboncino, mentre le maestre d'arte Maddalena Reveland e Barbara Massa Bulessich realizzeranno delle opere in ceramica. La serata sarà moderata e condotta da Sara Iannetti".