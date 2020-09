Repetto (DS Pescara) "Cerchiamo Tutino da due anni"

Giorgio Repetto, direttore sportivo del Pescara, è al lavoro insieme ad Antonio Bocchetti sul mercato per comporre una squadra da consegnare a Oddo. A Radio Kiss Kiss il dirigente ha confermato l'interesse per Gennaro Tutino, ex attaccante di Cosenza, Hellas Verona ed Empoli:

Stiamo cercando Tutino da due anni, sul giocatore c’è concorrenza. Ha avuto la chance del Verona in A, ora più squadre lo vogliono e non so. Ciciretti e Machach sono buoni, ottimi giocatori, vediamo chi riusciamo a inserire nel nostro contesto. Ad esempio Ciciretti è simile a Galano ed più complicato metterli insieme, Machach è più fisico oltre che tecnico, mentre Ferrari lo conosco dal Montecatini in quarta serie. Sono tutti giocatori interessanti, ecco perché giocano nel Napoli”.