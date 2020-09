La favola del Notaresco termina all'Adriatico, il Pescara vince 9-8(d.c.r.)

Allo stadio Adriatico il Pescara affronta il Notaresco, squadra di Serie D, che ha espugnato il Massimino di Catania. Oddo punta sul classe 2001 Alessio Riccard ed Asencio, mentre Epifani su Banegas.

Dopo 4' di gioco calcio di punizione a favore dei padroni di casa, con Galano che colpisce la traversa. Al 25' Pescara in vantaggio: triangolaazione tra Maistro-Galano e Riccardi, con quest'ultimo che deposita il pallone in rete e batte Shiba: 1-0. Il vantaggio biancazzurro dura solo 9 minuti: Banegas, servito bene da Frulla con un filtrante verticale, batte Del Favero e fa 1-1. Nella ripresa Ventola mette un buon cross per Ceter, colpo di testa dell'attaccante ma la sfera termina alta sulla traversa. I tempi regolamentari e supplementari terminano con il risultato di 1-1, per decidere ch affronterà il Parma al prossimo turno di Coppa Italia. Dal dischetto vanno a segno, per i biancazzurri, Maistro, Memushaj, Ceter, Galano, Bellannova, Ventola, Jaroszynski e Scognamiglio mentre Capone ed Omeonga sbagliano. Il primo colpisce la traversa, mentre il secondo tira al lato della porta. Del Favero è stato decisivo su Cancelli e Sorrini.

TABELLINO

PESCARA-NOTARESCO 1-1(9-8 d.c.r)

PESCARA: Del Favero; Scognamiglio, Elizalde, Ventola, Jaroszynski; Maistro, Fernandes, Diambo; Galano, Asencio, Riccardi; Allenetore: Massimo Oddo

NOTARESCO: Shiba; Biancardi, Speranza, Frulla, Marchionni, Dos Santos, Banegas, Lattarulo, Blando, Di Stefano, Gallo; Allenatore: Massimo Epifani