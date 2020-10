Pescara-Empoli 1-2, Oddo: "Sono soddisfatto della prestazione"

Massimo Oddo è comunque soddisfatto per la prestazione del suo Pescara, nonostante la seconda sconfitta concsecutiva contro l'Empoli. Le dichiarazioni del tecnico nel post-gara:

“Abbiamo fatto una buonissima partita, sconfitta immeritata ma il pareggio sarebbe stato giusto. Abbiamo commesso due errori prendendo due gol. Dispiace per i ragazzi perché così vai ad intaccare la mentalità, ho parlato con loro ed ho fatto i complimenti. Ci sono stati dei momenti complicati contro una squadra forte, era impensabile dominare 90’ contro l’Empoli, ho visto una squadra che ci ha provato. La squadra fino al 94’ è stata in partita ed ha fatto quello che doveva fare. Pazzini? Gli attaccanti che abbiamo fuori rientreranno, Ceter rientrerà martedì ma non possiamo buttare la croce addosso a questi ragazzi. Quando rientreranno Asencio e Ceter le scelte saranno molto più semplici. Di Pazzini non so nulla e non credo ci sia un interessamento, non gioca da un anno ed è impensabile vederlo subito in campo. Gli ingressi di Memushaj e Diambo? Volevo dare energia al centrocampo senza cambiare nulla all’inizio. Preoccupato? No, gli stessi errori dei gol possono essere trame di gioco importanti.”