Pescara: pace fatta tra Oddo e Galano, ma in città scatta la protesta

Pace fatta tra Massimo Oddo ed il calciatore Christian Galano, dopo il battibecco durante un rimprovero dell'allenatore nei confronti del giocatore durante la partita persa sbato contro il Frosinone. Durante l'allenamento di oggi, per preparare la trasfeta del Tardini contro il Parma per la Coppa Italia, in programma mercoledì alle ore 18:00, I due sono stati immortalati in uno scatto fotografico durante la seduta pomeridiana del "Poggio degli Ulivi". Nel frattempo, davanti al cancelli dello stadio Adriatico, è apparso uno striscione di contestazione rivolta a squadra e società in virtù dei risultati negativi (ultimo posto in classifica con un solo punto e quattro sconfitte consecutive). Il Pescara sarà atteso da 3 impegni molto difficili prima della pausa delle Nazionali: come detto prima questo mercoledì contro il Parma, poi lunedì 2 novembre alle ore 21:00 al Via Del Mare contro il Lecce di Corini, per poi ospitare domenica 8 novembre, alle ore 15:00, il Cittadella.