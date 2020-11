Il Pescara perde anche a Lecce: 3-1

Il Pescara incassa la quinta sconfitta consecutiva. Al Via Del Mare il Lecce domina il match per tutti i novanta minuti. Una doppietta di Stepinski e Coda hanno deciso il match, a nulla è servito il gol del momentaneo 2-1 del solito Maistro. Per i biancazzurri non c’è fine alla crisi con 1 solo punto in 6 gare.

LA PARTITA: nel Lecce squalificato l’allenatore Corini, al suo posto il vice Lanna, i salentini cambiano poco rispetto alla gara di Cosenza, nel 4-3-1-2 con Mancosu alle spalle della coppia d’attacco Stepinski-Coda. Per contro Massimo Oddo, che non ha ancora trovato il primo successo in campionato ma rivoluziona la squadra lasciando in Abruzzo parecchi titolari, con Ceter e Belloni dal primo minuto nel 3-4-1-2 disegnato dal tecnico biancazzurro.

Pronti-via e dopo 5 minuti di gioco il Lecce si rende pericoloso in area biancazzurra: Stepinski serve Corda in area di rigore ma Fiorillo evita il gol del’1-0 salvando con il piede mettendo la sfera in corner. Al 12’ il Lecce passa in vantaggio: Stepinski, in area di rigore, si coordina e calcia mettendo la sfera all’incrocio e fa 1-0 per i salentini. I padroni di casa creano tantissime occasioni per andare sul 2-0 ma la rete arriva al 49’ con Massimo Coda, servito bene dal compagno di reparto Mancosu. Oddo opta per i cambi: dentro Busellato, Nzita e Volkic per Omeonga, Belloni e Balzano.

Al 67’ il Pescara trova il gol del 2-1 con Maistro, dalla distanza con Gabriel non può arrivare. I biancazzurri si svegliano creando tante occasioni per agguantare il pareggio ma nel momento migliore degli ospiti arriva, in contropiede, la rete del 3-1 con Stepinski. Dopo 3 minuto di recupero l’arbitro Amabile, della sezione di Vicenza manda le due squadre negli spogliatoi, il Lecce sale a 9 punti in classifica, in zona play-off, mentre il Delfino resta fanalino di coda in classifica con un solo punto.I biancazzurri ospiteranno domenica il Cittadella mentre la squadra di Corini andrà a Chiavari contro l’Entella.

TABELLINO

LECCE-PESCARA 3-1

Marcatori: 12’ 75’ Stepinski (L), 49’ Coda (L), 67’ Maistro (P)

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni (76’ Zuta), Paganini, Henderson; Tachtsidis (86’ Maselli); Mancosu (76’ Majer); Stepinski (90’ Dubickas), Coda (76’ Pettinari); Allenatore: Lanna (Eugenio Corini squalificato)

PESCARA (3-4-1-2): Fiorillo; Balzano (56’Nzita), Guth, Jaroszynski; Bellanova (87’Di Grazia), Fernandes (79’ Memushaj), Omeonga (56’ Busellato), Masciangelo; Maistro; Belloni (56’ Vokic), Ceter; Allenatore: Massimo Oddo

Ammoniti: Tachtsidis (L), Busellato (P), Fernandes (P), Masciangelo (P)

Arbitro: Amabile della sezione di Vicenza