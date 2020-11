Pescara-Cittadella: convocato Asencio, ancora out Memushaj e Galano

Varata da Massimo Oddo la lista dei convocati per Pescara-Cittadella. Come aveva annunciato l'allentore in conferenza stampa, Memushaj, Riccardi, Omeonga, Bocic e Bocchetti saranno assenti per domani. Stessa cosa vale anche per Galano. Torna invece Valdifiori, che non era stato covocato per la trasferta del Via Del Mare contro il Lecce. Ecco la lista dei calciatori:

1 FIORILLO Vincenzo

46 ALASTRA Fabrizio

38 RADAELLI Nicolò

14 BALZANO Antonio

19 MASCIANGELO Edoardo

6 SCOGNAMIGLIO Gennaro

21 VENTOLA Christian

44 JAROSZYNSKI Pawel

2 BELLANOVA Raoul

26 GUTH Rodrigo

47 NZITA Mardochee

34 FERNANDES Leandro

31 BUSELLATO Massimiliano

10 VALDIFIORI Mirko

88 DIAMBO Amadou

37 MAISTRO Fabio

20 CRECCO Luca

18 BELLONI Nicolas

9 ASENCIO Raul

77 CETER Damir

23 DI GRAZIA Andrea

24 CAPONE Christian

72 VOKIC Dejan