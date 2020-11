Ceter e Vokic lanciano il Pescara: 3-1 al Cittadella

Dopo 5 sconfitte consecutive è arrivata la prima vittoria del Pescara in campionato. All’Adriatico i ragazzi di Oddo battono il Cittadella per 3-1 grazie alla doppietta di Ceter e Vokic, su punizione. Nella ripresa i veneti accorciano le distanze con Cissè e sbagliano un rigore con Iori. Oddo salva la panchina dopo il brutto avvio.

LA PARTITA: rispetto alla gara di Lecce il tecnico Oddo cambia poco nel suo 3-4-2-1, con il rientro dal primo minuto di Scognamiglio ed il giovane Vokic affiancato da Maistro alle spalle della punta Ceter. Venturato cambia 4/11 rispetto al match del Tombolato contro il Monza, specialmente il centrocampo con Iori, Proia e la coppia offensiva formata da Cissè e Ogunseye. Arbitra Santoro della sezione di Messina.

Pronti-via e dopo 2 minuti di gioco ecco la prima occasione della gara per gli ospiti: Cissè, nell’area di rigore avversaria, pressa su Scognamiglio, prende palla e calcia ma Fiorillo è reattivo e spazza via la sfera con il piede. Al 9’ prima occasione anche per il Pescara: Masciangelo mette un cross in area di rigore con l’estremo difensore, Maniero, smanaccia allontanando la sfera. All’11’ Masciangelo viene ammonito dopo aver commesso un fallo su Proia. Calcio di punizione per i veneti dal limite dell’area: alla battuta va Iori che mette il pallone in mezzo ma Fiorillo blocca con le mani senza problemi. Al 15’ Pescara in vantaggio: Masciangelo calcia via la sfera, serve Ceter che va solo contro Maniero e con un pallonetto deposita la sfera in porta: 1-0. Passano 3 minuti ed i biancazzurri raddoppiano: lancio lungo di Jaroszynski a cercare nuovamente Ceter, controlla con il destro e salta Maniero depositando il pallone a porta vuota.

Al 29’ occasione per il Cittadella per tornare in gara, colpo di testa di Cissè con la sfera a stamparsi sul palo, la palla resta nell’area piccola sempre con l’attaccante a spingere la palla in rete ma Fiorillo allontana con le mani. Proteste da parte della squadra veneta per un gol-fantasma ma le immagini smentiscono le polemiche perché il pallone non aveva oltrepassato la linea. A 5 minuti dalla fine del primo tempo il Pescara cala il tris con una grande punizione di Vokic a battere Maniero immobilizzato. Nella ripresa Venturato opta per il primo cambio: dentro Perticone per Frare. Al 52’ grande occasione per il Cittadella: Iori, dal limite dell’area, calcia in porta ma Capitan Fiorillo respinge la conclusione. Tre minuti dopo altra occasione per i veneti con un colpo di testa di Proia, che schiaccia troppo il pallone e finisce alta sopra la porta. Al 58’ primo cambio per Oddo: dentro Galano al posto di Vokic. Due minuti dopo il Cittadella riapre il match: cross di Donnarumma a cercare Cissè che deposita in rete: 3-1. Al 63’ Santoro concede un calcio di rigore a favore del Cittadella per un fallo di Fernandes su D’Urso. Dal dischetto va Iori ma calcia in curva. Venturato opta per altri due cambi: fuori Iori e D’Urso dentro Rosafio e Vita. Anche Oddo usufruisce di due cambi: fuori Maistro, per infortunio, e Fernandes dentro Valdifiori e Crecco. All’81’ cambi per Oddo: fuori Ceter e Jaroszynski dentro Asencio e Nzita. Dopo 4 minuti di recupero Santoro manda le squadre negli spogliatoi. Il Pescara trova 3 punti fondamentali e sale a 4 punti, seconda sconfitta consecutiva per il Cittadella di Venturato.

TABELLINO

PESCARA-CITTADELLA 3-1

Marcatori: 15’, 19’ Ceter (P), 40’ Vokic (P), 60’ Cissè (C)

PESCARA (3-4-2-1): Fiorillo; Scognamiglio, Balzano, Jaroszynski (81’Nzita); Bellanova, Busellato, Fernandes (73’Crecco), Masciangelo; Maistro (73’ Valdifiori), Vokic (58’Galano); Ceter (81’ Asencio);

Allenatore: Massimo Oddo

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Ghirindelli, Frare (46’ s.t Perticone), Adorni, Donnarumma (79’ Benedetti); Iori (71’Vita), Proia (79’Gargiulo), Branca; D’urso (71’Rosafio); Ogunseye, Cissè;

Allenatore: Roberto Venturato

Ammoniti: Masciangelo (P), Ogunseye (C), Perticone (C), Rosafio (C)

Arbitro: Santoro della sezione di Messina

Assistenti: Dei Giudici della sezione di Latina, Trinchieri della sezione di Milano

IV Uomo: Massimini della sezione di Termoli