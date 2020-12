È tutto pronto allo stadio Del Duca, dove questa sera scenderanno in campo Ascoli e Pescara. Sulle due panchine debutteranno rispettivamente Delio Rossi, ex allenatore del Delfino nelle stagioni 96-97 e 2000-01 arrivato in terra picena al posto di Bertotto, e l’allievo Roberta Breda dopo l’esonero di Massimo Oddo.

Negli ultimi 10 anni Ascoli e Pescara si sono incontrate al Del Duca ben 6 volte, frutto di 4 vittorie per i bianconeri, 1 pareggio ed una vittoria per i biancazzurri. Il primo di questi precedenti risale alla stagione 2010-11 quando sulla panchina abruzzese sedette Eusebio Di Francesco. La gara terminò 1-0 in favore dei padroni di casa grazie al gol decisivo di Romeo. L’anno successivo, l’Ascoli si impose contro la squadra di Zeman per 3-0 con la doppietta di Papa Waigo e l’autorete di Zanon. Ascoli e Pescara si rincontrarono nel 2015, con i bianconeri che vinsero in rimonta per 3-1 dopo l’iniziale vantaggio abruzzese di Lapadula. Nel dicembre del 2017 arrivò il pareggio per 1-1, con il vantaggio nel primo tempo di Crescenzi e pareggio piceno con Bianchi.

Il 7 aprile 2018 l’Ascoli vinse in rimonta, per 2-1, con i gol sbloccati sia da una parte che dall’altra con i rigori. Al 36’ vantaggio del Pescara con Leonardo Mancuso, pareggio piceno al 42’ con Ninkovic e nella ripresa, a 6 minuti dal termine, Ciciretti fu decisivo sempre dagli 11 metri. L’unica vittoria del Pescara, in questi 6 precedenti, risale allo scorso anno. I biancazzurri vinsero per 0-2 negli ultimi minuti di partita grazie i gol di Galano e Busellato, con quest’ultimo che andò a segno dagli 11 metri. Il Pescara tornò a vincere al Del Duca a distanza di 31 anni, quando nella stagione 1988-89 si imposero per 0-1 grazie al gol di Primo Berlinghieri.

ASCOLI-PESCARA, I PRECEDENTI

2010-11 ASCOLI-PESCARA 1-0 (SERIE B)

2011-12 ASCOLI-PESCARA 3-0 (SERIE B)

2015-16 ASCOLI-PESCARA 3-1 (SERIE B)

2017-18 ASCOLI-PESCARA 1-1 (SERIE B)

2018-19 ASCOLI-PESCARA 2-1 (SERIE B)

2019-20 ASCOLI-PESCARA 0-2 (SERIE B)