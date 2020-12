Bocchetti risponde a Torregrossa: 1-1 tra Pescara e Brescia

Allo stadio Adriatico Pescara e Brescia portano a casa un solo punto. Sul finire del primo tempo Torregrossa aveva portato in vantaggio le Rondinelle, nella ripresa i biancazzurri hanno messa difficoltà gli avversari e hanno trovato il gol grazie a Bocchetti.

LA PARTITA: Breda conferma il 3-5-2 ma cambia due undicesimi rispetto al match contro il Monza, con Guth centrale ed in attacco Maistro assieme a Galano. Dionigi passa al 4-3-3, rispetto al 5-3-2 visto contro la Reggiana, con Andrenacci in porta al posto di Joronen e Van De Looi a centrocampo.

Prima della partita il Presidente del Pescara, Sebastiani, ha consegnato una maglia celebrativa a Vincenzo Fiorillo per omaggiare le 200 presenze del portiere genovese. Arbitra Prontera della sezione di Bologna. All’8 minuto prima occasione per il Pescara: Maistro, dal limite dell’area, calcia ma non trova lo specchio della porta. Al 12’ fallo di Bocchetti su Torregrossa, Prontera concede il calcio di punizione a favore del Brescia: alla battuta va Bjarnason a cercare Torregrossa con Bocchetti ad allontanare di testa. Al 14’ altra punizione per gli ospiti per un fallo di Maistro su Spalek: Bjarnason calcia dalla distanza, Fiorillo, con la mano di richiamo, la mette in corner. Al 17’ Spalek, dalla destra, mette un cross in area a cercare Torregrossa ma Fiorillo interviene nuovamente e allontana la sfera con il pugno. Al 30’ recupero della sfera di Omeonga su van De Looi, va per Galano che si accentra verso l’area, serve nuovamente Omeonga che mette in mezzo ma Martella mette in corner. Alla battuta va Valdifiori, colpo di testa di Bocchetti ma la palla finisce alta. Al 34’ lancio di Valdifiori per Bellanova che non controlla bene in area di rigore. Al 35’ ammonito Omeonga. Al 37’ lancio di Valdifiori per Maistro, colpo di testa del centrocampista ma Andrenacci para senza problemi. Al 41’ Scognamiglio commette un fallo in area su Torregrossa: calcio di rigore a favore del Brescia con Scognamiglio che viene ammonito. Dal dischetto va lo stesso Torregrossa mette la sfera all’angolino basso di sinistro con Fiorillo che si butta a destra: 0-1. Dopo un minuto di recupero Prontera manda negli spogliatoi le due squadre, con il primo tempo che termina 0-1 in favore del Brescia, grazie ad un rigore messo a segno da Torregrossa. Nella ripresa il Pescara si affaccia verso l’area di rigore avversaria. Al 47’ proteste abruzzesi per un contatto in area di rigore tra Mateju e Memushaj. Al 54’ Galano ci prova con una semirovesciata ma la sua conclusione termina sul fondo. Al 58’ doppio cambio per Dionisi: dentro Papetti e Bisoli per Bjarnason e Spalek. Al 61’ arriva il pareggio del Pescara: Oemoenga fa partire un tiro dalla trequarti, la sfera scavalca la difesa lombarda e Bocchetti segna in spaccata: 1-1. Secondo gol consecutivo per il difensore dopo la rete al Monza.

Al 64’ primo cambio per Breda: dentro Nzita per Jaroszynski. Al 67’ calcio di punizione battuto da Galano, colpo di testa di Guth per Nzita che calcia in porta, Andrenacci interviene ma la palla resta in area ma sulla ribattuta Maistro prova a metterla dentro con Torregrossa che salva sulla linea e colpisce il volto dell’avversario, proteste da parte dei giocatori abruzzesi. Al 78’ altra occasione per i padroni di casa: calcio di punizione battuto da Valdifiori che la mette sul secondo palo, girata di testa di Guth che non inquadra lo specchio della porta. All’84’ altro cambio per il Pescara: fuori Maistro per Ceter. Prontera assegna 5 minuti di recupero. Al 94’ ammonito Valdifiori per un fallo su Sabelli. Dopo 5 minuti di recupero termina 1-1 tra Pescara e Brescia. I biancazzurri vanno a 12 punti in classifica mentre le Rondinelle a 18. Nel prossimo turno di campionato, che andrà in scena domenica, i biancazzurri andranno a Chiavari contro l'Entella mentre il Brescia ospiterà l'Empoli.

TABELLINO

PESCARA-BRESCIA 1-1

MARCATORI: 43’ Torregrossa (B), 62’ Bocchetti (P)

PESCARA (3-5-2): Fiorillo, Guth, Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Omeonga, Valdifiori, Memushaj, Jaroszynski (64’ Nzita); Maistro (82’ Ceter), Galano (88’Crecco); All. Breda

BRESCIA (4-3-3): Andrenacci; Sabelli, Mangravati, Mateju, Martella; Bjarnason (58’ Papetti), Dessena (71’ Jagiello), van De Looi; Ragusa (86’ Laboiko), Spalek (59’ Bisoli), Torregrossa (71’Aye); All. Dionigi

AMMONITI: Omeonga (P), Scognamiglio (P), Papetti (B), Galano (P), Sabelli (B), Bisoli (B), Nzita (P), Valdifiori (P)

ARBITRO: Prontera della sezione di Bologna

ASSISTENTI: Maccadino della sezione di Rimini e Nuzzi di Valdarno

IV UOMO: Paterna della sezione di Teramo