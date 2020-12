Pescara-Brescia 1-1, Breda: "Grande partita. Chiavari sarà lo spartiacque del campionato"

E' soddisfatto Roberto Breda per il punto conquistato contro il Brescia. Domenica i biancazzurri faranno visita al Chiavari e per l'allentore del Delfino è la gara spartiacque del campionato:

“Credo che la partita spartiacque sia la prossima, conosco il terreno di Chiavari e devo dire che ieri l'Entella non meritava di perdere. Il percorso è giusto ma dobbiamo portare a casa di più. Andare sotto e giocare nella loro metà campo è stata una partita di qualità. La serie B richiede continuità e adesso c’è. Abbiamo visto dei miglioramenti sotto il profilo tecnico-tattico. Ceter Si sta allenando poco e fa fatica nel giocare partite ravvicinate e mi baso su quello che può dare. Al di là di lui credo che abbiamo fatto una grande partita senza correre rischi. Con pochi allenamenti c’è poco da fare. Guardo con attenzione gli allenamenti ed un minimo di gerarchia dev’esserci, continua a piacermi anche chi entra e tutto il gruppo sta continuando bene. Sono contento anche se partite hanno le proprie storie. A Chiavari vorrei essere brutto ed efficacie. Quel poco che proviamo lo mettono in pratica ma le partite prima si giocano e dopo le analizzi. Loro hanno giocato in questa maniera anche contro la Reggiana, ovvero giocando con un modulo e attaccando con un altro. Ho dei ragazzi che mi piacciono molto e questa non è una frase di circostanza. Il rigore negato? Non parlo mai degli arbitri, ormai è andata e dobbiamo pensare a giocare. Valdifiori? Ho cercato di far fare in campo quello che sa fare, ricreando quelle che sono le sue caratteristiche e dipende dai ragazzi. Anche nelle partite in cui eravamo meno belle ha sempre seguito gli ordini. Risultato in giusto? Va bene così, un buon pareggio e buona prestazione, adesso penseremo alla prossima”