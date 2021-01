Pescara, ufficiale il ritorno di Machin

Inizia ufficialmente la terza avventura di Jose Machin al Pescara. Il calciatore, arrivato in prestito dal Monza, ha firmato il contratto che lo legherà al Delfino fino a fine stagione. Nel frattempo sfuma nuovamente Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 dell'Inter, girato in prestito al Venezia dopo la risoluzione contrattuale con la SPAL. Nella giornata di oggi è stata respinta la richiesta del Pescara sulla riduzione della squalifica del difensore Gennaro Scognamiglio, espulso per doppia ammonizione nella gara del Mapei Stadium contro la Reggiana. L'ex difensore del Trapani dovrà scontare tre turni e salterà la gara di domenica contro la Cremonese e le trasferte dell'Arechi e del Bentegodi, rispettivamente contro la Salernitana e Chievo.