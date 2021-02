Pescara: Breda esonerato, arriva Grassadonia

L’avventura di Roberto Breda sulla panchina del Pescara volge al termine. Il tecnico trevigiano è stato esonerato dopo l’ennesimo k.o., questa volta contro il Venezia. Breda venne chiamato dopo l’esonero di Massimo Oddo, ed esordì al Del Duca di Ascoli con una vittoria per 0-2. Con molte difficoltà il tecnico raccolse ben 12 punti in 14 gare ma dopo il successo di Reggio Emilia, contro la Reggiana, il Delfino ha incassato ben 5 sconfitte in 6 gare, raccogliendo un solo punto conquistato al Castellani contro la capolista Empoli. Breda lascia il Pescara all’ultimo posto in classifica con soli 17 punti e adesso toccherà a Gianluca Grassadonia, ex tecnico di Pro Vercelli e Foggia. L’allenatore firmerà un contratto fino a giugno ed esordirà venerdì sera, alle ore 21:00, allo stadio Stirpe contro il Frosinone. Questo il comunicato della società:

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Roberto Breda. Ringraziandolo per l’impegno e la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali.”