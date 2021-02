Pescara, ufficiale il neotecnico Grassadonia

Ora è ufficiale: Gianluca Grassadonia è il nuovo allenatore del Pescara, il terzo tecnico dopo gli esoneri di Oddo e Breda (CLICCA QUI). Il tecnico campano ha firmato un contratto fino al termine della stagione e all'interno del suo staff saranno presenti due grandi conoscenze ai tifosi biancazzurri: Marco Sansovini, ex attaccante del Delfino, artefice di due promozioni nel 2010 e 2012 ed allenatore dell'Under-16 del Delfino e Hugo Campagnaro, ex difensore protagonista dell'ultima promozione in Serie A, nel 2016, con Massimo Oddo, allenatore dell'Under-17. Questo il comunicato della società:

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Gianluca Grassadonia. Il neoallenatore ha firmato un contratto che lo legherà ai colori #BiancAzzurri fino al termine della stagione corrente e sarà coadiuvato nel suo staff da: Andrea Gessa, Diego Labricciosa, Francesco Petrarca, Ermanno Ciotti, Guido Nanni, Felice Mancini, Hugo Campagnaro, Marco Sansovini."

Le prime parole di Grassadonia: